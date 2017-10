Althengstett Kühnste Erwartungen übertroffen

Althengstett-Neuhengstett/Ottenbronn. Der Gottesdienst wird vom Kirchen- und Posaunenchor der Gemeinde musikalisch begleitet und beginnt um 10 Uhr in der Kirche Neuhengstett.

Komplexes Thema aufgebrochen

Zur Hinführung auf das Jubiläumsjahr 2017 rief die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 2008 die Luther­dekade ins Leben. Mit diesem auf zehn Jahre angelegten Projekt wollte die EKD die Komplexität der reformatorischen Entwicklung und ihrer vielfältigen Auswirkungen in Kirche, Politik sowie Gesellschaft aufbrechen. Die evangelischen Christen in Deutschland wurden ermuntert, sich mit jährlich wechselnden Schwerpunktthemen wie der Bildung oder der Kunst zu beschäftigen.