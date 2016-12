Althengstett Konzert lässt Adventsstress schnell vergessen

Ausschnitte aus bekannten Musicals

Dann spielte das große Vereinsorchester frisch auf und bot so manchen musikalischen Leckerbissen. Mit dem Titel "España" wurde die rassige Musik dieses südeuropäischen Landes treffend interpretiert und so manches Zuhörerherz schnell erreicht. Hervorragende sinfonische Musik erklang, als die Kapelle Teile der bekannten Musicals "My Fair Lady", "Beauty and the Beast" und "The Lion King" erklingen ließ.

Beim Titel "Duke Ellington in Concert", einer jazzigen Komposition, waren die Musiker äußerst vielfältig gefordert und meisterten auch schwierigste Anforderungen.

Immer wieder gab es im Saal strahlende Gesichter und es wurde fröhlich mitgeklatscht, wenn bekannte Melodien erklangen, die oft auch zu leisem Mitsingen animierten. Am Ende gab es stürmischen Beifall für eine ausgezeichnete musikalische Leistung von großer Bandbreite.

"Ich habe die Neuhengstetter noch nie so gut spielen hören. Die vom Vorgänger gelegten Grundlagen wurden wohl neu geweckt und weiter gefördert", lobte Uschi Weiss vom Präsidium des Kreisblasmusikverbands.