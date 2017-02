Althengstett Kommune will Trägerschaft nach dem Sommer beenden

Zu den weiteren vertraglichen Bestimmungen gehört, dass in der Einrichtung Jungen und Mädchen aus allen Gemeinden aufgenommen werden, wobei 50 Prozent aus Althengstett stammen müssen.

Laut Beschlussvorlage übernimmt die Gemeinde die gesetzlich vorgeschriebenen 63 Prozent der Betriebs- und Sachkosten. Wobei bereits absehbar ist, dass der Restbetrag die Kräfte eines Vereins übersteigt. Deshalb sollen die Gemeinderäte heute Abend eine darüber hinausgehende kommunale Beteiligung diskutieren.

Dafür hat die Verwaltung zwei Varianten ausgearbeitet. Die erste sieht vor, dass sich die Gemeinde mit 30 Prozent an den Betriebsausgaben, die über den gesetzlichen Mindestbeitrag hinausgehen, beteiligt. Dies führt zu einer Gesamtbeteiligung von 74,1 Prozent an den Sach- und Personalausgaben. In der Modellrechnung wären dies 12 000 Euro. Bei Variante zwei beteiligt sich die Kommune mit 50 Prozent an dem Abmangel, der nach Abzug der Elternbeiträge bleibt. Chancen und Risiken beider Modelle stehen heute Abend zur Diskussion.

Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind die unechte Teilortswahl, zu der es im April eine Bürgerinformationsveranstaltung geben soll, der Erlass einer Benutzungsordnung für die Festhalle Althengstett und die Neufassung der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Außerdem wird der gegenwärtige Stand der Planung für die Freianlagen und Verkehrswege des Gerhard-Schanz-Sportzentrums vorgestellt.