Althengstett Kommerz tritt völlig in Hintergrund

Althengstett-Neuhengstett. "Ich freue mich, dass sich die Bürger in Neuhengstett hier gerne begegnen und ein so reger Austausch stattfindet", lobte Ortsvorsteher Gerhard Dietz. Zwei Gruppen hatten wochenlang die Vorbereitungen für den Neuhengstetter Adventsmarkt getroffen. Eine hatte eifrig Adventsgestecke und verschiedene weihnachtliche Dekorationsartikel gebastelt. Die zweite Gruppe hatte sich dem Backen gewidmet. Neben vielerlei Weihnachtsplätzchen und Brezeln stellten sie auch reichlich frisches Waldenserbrot und deftigen Zwiebelkuchen her. Das feine Weihnachtsgebäck ging weg wie warme Semmeln und war bald ausverkauft.

Veranstaltung hat lange Tradition

Der Neuhengstetter Adventsmarkt hat eine lange Tradition. Er wird von der evangelischen Kirchengemeinde organisiert und verzichtet völlig auf kommerzielle Stände. Die Veranstaltung wurde eröffnet, als es schon dunkel wurde. So wurden die prall gefüllten Stände mit ihren bunt leuchtenden Waren sofort in ein romantisches Licht getaucht. Der Duft von Grillspezialitäten lag in der Luft und ließ vielen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Entsprechend gut ging das Geschäft an den Imbiss- und Getränkeständen.