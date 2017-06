Althengstett Klimaschutz braucht enge Verzahnung

Welche Kontakte konnten Sie knüpfen und was konnten Sie bereits für die Umsetzung des Drehbuchs "Integriertes Energie-und Klimaschutzkonzept" in die Wege leiten?

Als Klimaschutzmanager ist man auf eine gute Zusammenarbeit mit seinen Kollegen und einen entsprechenden Informationsfluss angewiesen. Das ist für eine effiziente und erfolgreiche Umsetzung der geplanten Maßnahmen erforderlich. Daher habe ich zunächst institutionelle Kontakte auf lokaler, regionaler und auf Kreisebene aufgebaut. Zum Beispiel innerhalb des Rathauses und der Ortsverwaltungen, im Arbeitskreis Energie, mit der Gemeinschaft der Energieberater im Landkreis Calw, mit dem Landratsamt Calw oder dem Klimaschutzmanager der Region Stuttgart. Die Umsetzung des Maßnahmenkataloges richtet sich nach dem für die Förderung notwendigen, aufgestellten Arbeitsplan, aber auch nach aktuellen Gegebenheiten und Möglichkeiten. Daraus folgt, dass ich derzeit in die Projekte zum Neubaugebiet Brunnenstraße, Nahwärmeversorgung, Fotovoltaik im Solarpark und auf Dachflächen, sowie Gerhard-Schanz-Sportzentrum bezüglich des Klimaschutzes eingebunden bin. Darüber hinaus ist der Aufbau eines systematischen Energiecontrolling/Energiemanagements eine Aufgabe. Nachdem das Bauamt wieder vollständig besetzt ist, werde ich dieses Projekt verstärkt fortführen.

Sie sollen gegenüber den Bürgern als Botschafter des Klimaschutzes sowie der Energieeffizienz auftreten und dazu vier Thementage organisieren. Stehen die Termine und Themen dazu schon fest?

Schon vor meinem offiziellen Beginn in Althengstett hatte ich die Möglichkeit, an Sitzungen des Arbeitskreises Energie teilzunehmen. Die Mitglieder befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Planungen für einen Thementag in der Gemeinde. Die Veranstaltung soll sich inhaltlich mit Solarenergie beschäftigen. In der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises wurden die Planungen dafür fortgeführt. Hierfür und für die weiteren Thementage stehen noch keine konkreten Termine fest.

Welche Ziele haben Sie sich für dieses Jahr gesetzt, was den Ausbau der E-Mobilität in den drei Ortsteilen angeht?

Es gibt kein festgelegtes Ziel über eine bestimmte Anzahl zugelassener Elektrofahrzeuge in Althengstett. Der Ausbau beziehungsweise Aufbau einer öffentlichen Infrastruktur sowie dessen Prüfung ist der Arbeitsplanung folgend für nächstes Jahr vorgesehen. Derzeit stehen andere Maßnahmen im Vordergrund. Dennoch werden auch jetzt bei Bauvorhaben und Anschaffungen die Optionen zur E-Mobilität geprüft. Die Fragen stellte Marion Selent-Witowski.