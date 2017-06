Althengstett Kleine Bären wollen hoch hinaus

Geschichte mit Tiefgang

Im Mittelpunkt stand ein Theaterstück, das die Erzieherinnen auf Grundlage eines Bilderbuchs geschrieben und gemeinsam mit den Waldkindern einstudiert hatten. "Der Bärenberg" erzählt von drei kleinen Bären, die davon träumen, einen hohen Berg zu besteigen. Als sie an eine Wegkreuzung kommen, trennen sich die Wege. Einer geht rechts, der andere links, der dritte kann sich nicht entscheiden und bleibt stehen.

Während die beiden ersten Tiere sich den großen Gefahren des Weges stellen, gegen gefährliche Gegner kämpfen und sich schließlich am Gipfel wieder treffen, flüchtet der dritte Bär ängstlich nach Hause. Doch die beiden anderen beschließen, dass sie ihrem Freund helfen wollen, und so erreicht auch der eingeschüchterte Kamerad am Ende erfolgreich das Ziel.