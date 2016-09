Althengstett Keramiken im Garten

Kaffee und Kuchen

Das Waldensermuseum mit einer 20-minütigen Multimedia-Show über die Geschichte der Waldenser ist an diesem Tag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. In dieser Zeit bewirten Mitglieder des Heimatgeschichtsvereins (HGV) "Bourcet" die Besucher mit Kaffee und Kuchen. Besucherparkplätze befinden sich in der Hölderlinstraße.

Außerdem bietet der HGV ab 14 Uhr eine historische Wanderung unter dem Motto "Auf den Spuren der Waldenser" an. Treffpunkt ist der neue Friedhof. Die Tour dauert eineinhalb Stunden. Die Teilnahme kostet fünf, ermäßigt drei Euro. Die Teilnehmer bekommen zahlreiche Informationen zum Waldenserort. Vom Friedhof geht es zur Kirche über den Waldenserstein zurück zum Museum statt. Die gemütliche Wanderung erfolgt auf gut ausgebauten Wegen.