Althengstett Kampf gegen Vogelgrippe

Nach erneuter Prüfung und Rücksprache des Calwer Veterinäramts mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg kam dann die Kehrtwende zur Freude der Althengstetter Züchter: "Soweit Sie die Bestimmung der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der derzeit gültigen Fassung vom Juni 2016 einhalten, bestehen keine Einwände gegen die Ausstellung von Geflügel, Tauben und Kaninchen, die von Vereinsmitgliedern aus Althengstett mit Ortsteilen, Simmozheim und Möttlingen beschickt wird", teilte die Kreisbehörde Noller mit.

Die Schau im Vereinsheim Im Eulert ist am Samstag, 7. Januar, ab 14 Uhr und am Sonntag, 8. Januar, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Aussteller präsentieren Kaninchen in verschiedenen Rassen, Größen und Farbschlägen sowie Tauben, Hühner und Enten. Damit wollen die Züchter die Bandbreite ihrer Arbeit zeigen. Für die jungen Gäste wird ein Streichelzoo aufgebaut. Der Verein sorgt außerdem für Speisen und Getränke. An beiden Tagen gibt es Kaffee und Kuchen. Wer sein Glück versuchen will, kann dies bei einer Tombola tun.

In Zusammenarbeit mit dem Althengstetter Familienzentrum werden am Samstagvormittag Kinder aus der Gemeinde an den Umgang mit Kleintieren herangeführt. Die Jungen und Mädchen erfahren, wie sich das Fell eines Kaninchens anfühlt, wie man es füttert und pflegt. "Es ist uns wichtig, bei den Kindern die Freude am Umgang mit Tieren zu wecken", teilt der Verein mit.