Althengstett Kampf der Giganten: "Schlag den Vuki"

In Runde 1 "Parkuhr" trat Vuki gegen Memet an und gewann das Spiel. In Runde 2 siegte das einzige Mädchen, das sich mit Vuki duellierte. Beim Becherwerfen in Runde 3 gewann Nick ganz knapp das Spiel. Anschließend mussten die Kandidaten mit Stäbchen essen und konnten Runde 4 für sich verbuchen. Nun musste Vuki aber aufholen, verlor jedoch in Runde 5 beim Sackhüpfen. In der nächsten Runde mussten Tischtennisbälle über eine bestimmte Distanz gepustet werden. Auch hier gewannen die Schüler. Beim Elefantenkegeln in Runde 7 hieß der Sieger mit knappem Vorsprung Mike. Das ließ Vuki nicht auf sich sitzen und holte in Runde acht auf. Er punktete beim Eimerball und zuletzt beim Elfmeterschießen.

Leider reichte es nicht für den Sieg des Lehrers. Die Schüler gewannen mit 27 zu 18 Punkten und waren sehr stolz auf sich. Vuki kündigte an, dass er im kommenden Schuljahr ein Rückspiel wolle. Die Autorinnen sind Schülerinnen der Klasse 8a der GMS Althengstett