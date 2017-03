Althengstett Junger Syrer macht seinen Weg

Althengstett. Der junge Mann wurde in einer bergigen Gegend im Süden Syriens geboren und wuchs dort auf. Nach der Schule begann er in der am Meer gelegenen Stadt Latakia das Studium der Betriebswirtschaftslehre, weil er später im Verwaltungsbereich arbeiten wollte. "Das konnte ich wegen des Krieges nicht beenden. 2015 sollte ich zum Militärdienst eingezogen werden und bin daraufhin mit drei Freunden aus meiner Heimat geflüchtet", berichtet Alshebl. "Das war eine sehr abenteuerliche und gefährliche Sache."

Politische Lage nach wie vor kompliziert

Deutschland sei sein Ziel gewesen, weil sein Bruder seit 2013 in Karlsruhe lebe und dort an einem Studentenaustauschprogramm teilnehme. Die Eltern und sein jüngerer Bruder hat er in Syrien zurückgelassen. Von der Familie getrennt zu sein, fällt nicht immer leicht, "aber wir telefonieren fast täglich". Die politische Lage in Syrien sei nach wie vor kompliziert. "Ich frage mich, was dort noch alles kommt. Ich habe keine Hoffnung auf Fortschritte und dort keine Perspektive", äußert sich der künftige Mitarbeiter der Althengstetter Gemeindeverwaltung. Rund zwei Millionen Kinder seien in Syrien ohne Schule und damit ohne Zukunft.