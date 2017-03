Althengstett Jugendkirche in Aufbruchstimmung

Althengstett. Seit zwölf Jahren gibt es die moderne Modelleinrichtung für kirchliche Jugendarbeit im Gäu. "Wir haben gemerkt, dass wir eine alternde Kerngemeinde haben und deshalb für jüngere Jahrgänge ein neues Konzept entwickelt", sagt Jugendpfarrer Lennart Meißner.

Findiges Team

Nun wagt ein findiges Team einen Neuanfang mit einem attraktiven Programm, das besonders auf Jugendliche ab dem Konfirmandenalter zugeschnitten ist. Am Sonntagabend fiel der Startschuss im gut gefüllten Choy-Saal. "Ich bin froh, dass wir einen so guten Auftakt hatten", stellte Choy-Arbeitskreisvorsitzende Petra Böttinger angesichts der überraschend hohen Besucherzahlen am Ende zufrieden fest.