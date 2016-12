Althengstett Jugendkirche Choy geht stets neue Wege

Das Choy-Personal und das dazugehörige Team sind sich bewusst, dass es keine Kleinigkeit ist, einen Gottesdienst von Grund auf neu zu ent­wickeln, denn es müssen die unterschiedlichsten Aspekte beachtet werden. Sie möchten dies aber tun, um den Jugendlichen eine ansprechende Gottesdienstform zu bieten.

Viele Fragen

Welche Themen bewegen die Jugendlichen? Wie oft soll der Gottesdienst stattfinden und wie lange soll er sein? Solche und weitere Fragen müssen geklärt werden. Auch Ablauf, Musik, Predigt, geistliche Elemente wie ein Gebet und selbst Licht, Raumgestaltung und Technik müssen bedacht werden. "Wir denken außerdem intensiv darüber nach, von wo wir Brücken zum Choy-Gottesdienst und ins Choy-Haus schlagen können", schreibt das Leitungsteam im aktuellen Newsletter. An all diesen Themen arbeite das Leitungsteam seit September – "engagiert, kreativ und getragen von dem echten Wunsch, einen Ort zu schaffen, an dem junge Menschen Gott begegnen können".

Lust auf Hüttenzauber

Geplant ist, mit dem neuen Gottesdienst im März an den Start zu gehen, im Anschluss an "Jesus House" vom 19. bis 22. Februar. Bis dahin ist weiterhin an jedem zweiten Sonntag im Monat, also das nächste Mal am 8. Januar, ab 18.30 Uhr der "Heimathafen-Gottesdienst" im Choy-Haus.

Die Jugendveranstaltung "Jesus House" will jungen Leuten zwischen 13 und 21 Jahren den christlichen Glauben verständlich näher bringen. Im Mittelpunkt stehen bei der bundesweiten Veranstaltung musikalische Darbietungen christlicher Bands, Gottesdienste, Predigten sowie Kurzansprachen rund um das Thema Jesus.

Aber auch sonst wird 2017 bei Choy allerhand geboten. Zum Beispiel ein Schneecamp für Ski- und Snowboardfahrer vom 24. Februar bis 1. März in Österreich für alle 13- bis 16-Jährigen, die Lust auf sportliches Schneetreiben, Erfahrungen mit Gott und Hüttenzauber haben. Auch wer noch nie auf Skiern oder dem Snowboard gestanden hat, kann es im Camp lernen.