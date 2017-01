Althengstett Jugend zeigt positive Entwicklung

Ein Lob gab es für die aktiven Musiker von Dirigent Maximilian Lötterle, der den Taktstock 2015 übernommen hatte. "Motiviert und mit viel Spaß bei der Sache", seien die Musiker, auch wenn beim Probenbesuch noch "Luft nach oben" sei. Nach seinem ersten kompletten Jahr als Dirigent hat Lötterle bereits einige Veränderung in Gang gebracht. So soll beim Frühjahrskonzert am 13. Mai "mehr Musik gemacht und weniger geschwätzt" werden. Die Fortschritte, die im Bereich der sinfonischen Blasmusik bereits beim Unterhaltungsabend im Dezember unter Beweis gestellt wurden, sollen ausgebaut werden.

Bei Veranstaltungen und Festen dabei

Bürgermeister Clemens Götz hatte sich mit seiner Querflöte beim Eröffnungsmarsch zur Hauptversammlung in die Kapelle eingereiht "Wenn ich mehr Zeit hätte, wäre ich gerne regelmäßig mit dabei" bekannte der Schultes. Götz attestierte dem Musikverein eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde. Beim Musizieren, bei Festen und Veranstaltungen bringe der Verein die Menschen zusammen.

Mitglieder des aktiven Ausschusses mussten neu gewählt werden. Steffen Kömpf, Michael Herdter und Frank Nonnenmann wurden in ihren Ämtern bestätigt. Ebenso Wolfgang Luz und Rolf Kömpf für den passiven Ausschuss. Mit Schlagzeuger Steffen Briehle wurde ein Nachfolger für den scheidenden zweiten Vorsitzenden Andreas Pfeiffle gefunden. Erfolglos blieb die Suche nach einem Nachfolger für Kassier Rolf Weik, der sein Amt zur Verfügung stellte. In den kommenden Wochen werde sich der Vorstand intensiv darum bemühen, einen Kandidaten für das Amt zu finden, der dann in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt werden soll. Bis dahin wird Weik die Geschäfte weiter führen.

Vorsitzender Gunther Böttinger ehrte mit Rudolf Schöffler, Fritz Springmann, Karl Weik und Oskar Weiss vier passive Mitglieder für jeweils 50 Jahre Treue zum Verein. Seit 20 Jahren gehören Sabine Bley, Gerhard Blum, Horst Lingner, Birgit Lohr und Hermine Straile dem Musikverein Trachtenkapelle Althengstett als passive Mitglieder an.