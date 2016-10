Althengstett Jedes Mal eine punktgenaue Landung auf dem Handschuh

Die Kleintierzüchter haben zu ihrer 21. Vogelschau ein- geladen. In zahlreichen Käfigen und Volieren zeigen sie stolz ihre exotischen Vögel. Besonders beeindruckend sind die strahlenden Farben der Gefieder. Die Besucher staunen über das authentisch gestaltete Lebensumfeld der Tiere. So werden Seevögel des Nordseestrandes in einer kleinen Landschaft mit Wasserfläche, angedeutetem Wattenmeer und Deich untergebracht. Ob Kronenkiebitz, Austernfischer, Säbelschnabler oder andere farbenfreudige Arten –­ alle werden sie bewundert.

Neben den exotischen Wasservögeln werden zudem einheimische Singvögel wie Rotkehlchen, Dompfaff, Nachtigall oder Stieglitz ganz genauso bewundert wie der rosa- farbene Kakadu. Immer wieder werden die gefiederten Tiere von den Kindern sogar angesprochen. So mancher Besucher hätte sich auch gern ein Pärchen nach Hause mitgenommen.

Der Verein hatte an beiden Tagen des Wochenendes für die Bewirtung gesorgt. Viele Besucher nahmen bei den Tierfreunden ihr Mittagessen ein oder ließen sich für eine Kaffeepause nieder. So entstand im Vereinsheim der Kleintierzüchter eine gemütliche Hocketse, bei der sich Bekannte trafen und dort Geselligkeit pflegten.

Wer Lust hatte, konnte sich Tombolalose kaufen und bei etwas Glück einen schönen Gewinn mit nach Hause nehmen. Auch am zweiten Tag gab es Flugvorführungen und auch wieder zahlreiche Besucher bei den Vogelfreunden.