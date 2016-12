Althengstett Innenausbau startet im neuen Jahr

Althengstett. Bürgermeister Clemens Götz, Architekt Harald Konsek und Bauleiter Jürgen Reichert gaben einen Überblick über den aktuellen Stand. Fragen beantworteten auch die Gemeinderäte Thomas Schmidt, Hartmut Weber, Rainer Kömpf und Rüdiger Klahm, die als "Sportgruppe" das Bauprojekt begleiten.

Trotz Problemen gutes Vorankommen

Trotz einiger Probleme, die in den vergangenen Monaten zu Verzögerungen beim Bau geführt hatten, zeigte sich Bauleiter Reichert zuversichtlich den Fertigstellungstermin einhalten zu können. "Wir denken, dass vor Weihnachten alle Dächer drauf sind und der Innenausbau im neuen Jahr startet", so Reichert. Ziel ist es, dass das neue Sportzentrum und die Mensa nach den Sommerferien 2017 in Betrieb gehen können. Einen Ausblick, wie die Sporthalle dann aussehen wird, gab Architekt Harald Konsek vom Büro Drei Architekten in Stuttgart. Der eigentliche Hallenbereich mit einer Fläche von 45 auf 27 Meter wird durch zwei Trennwände in drei Hallenteile zu je 15 auf 27 Meter teilbar und so von verschiedenen Gruppen gleichzeitig nutzbar sein. Bereits jetzt ist ersichtlich, wo später Sprossenwände und Kletterstangen sowie Klettertaue und Basketballübungskörbe verankert sein werden. Ebenso sind bereits die Bodenhülsen ersichtlich, die zum Aufbau von Netzen und Turngeräten, wie Barren, benötigt werden.