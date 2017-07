Althengstett In Handarbeit nahezu 1000 Gräber ausgehoben

In der Wohnung der Thieles hängen zwei gerahmte Bilder einträchtig nebeneinander: Das Thüringer Landeswappen und der Wahlspruch der heimatvertriebenen Waldenser "Lux lucet in tenebris" (Das Licht leuchtet in der Finsternis). Jedes dieser Bilder steht für die Herkunft des Ehepaars. Gerd Thiele war Thüringer, der schon als Kind über die grüne Grenze aus der DDR in die damalige Bundesrepublik flüchtete und auf der Schwäbischen Alb aufwuchs. Als er später zur Bundeswehr nach Calw kam, lernte er seine Frau Ida kennen, die Waldenserblut in ihren Adern hat.

Viele trauern

Das Paar heirate in den 60er-Jahren und Thiele feierte bei leidlicher Gesundheit noch die Goldene Hochzeit mit seiner Frau. Neben vielen Bürgern in der Gesamtgemeinde trauern seine Feuerwehrkameraden und vor allem seine sechs Kinder, 15 Enkel und acht Urenkel um ihren Vater, Großvater und Urgroßvater.