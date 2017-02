Althengstett Immer wieder teure Angelegenheit

560 000 Euro Kredit

Es stehen dringende Kanal- arbeiten im Gewann "Eulert" und im "Langen Gewand" in Neuhengstett an. "Um die vorgesehenen Investitionen vornehmen zu können, ist eine Kreditaufnahme von 560 000 Euro vorgesehen", unterstrich Kämmerin Ingrid Schmidt in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Neben den Kanalsanierungen ist der Bau einer Fotovoltaikanlage bei der Althengstetter Kläranlage für voraus- sichtliche Kosten in Höhe von 130 000 Euro vorgesehen.