Althengstett Immer auf Augenhöhe mit Menschen ohne Handicap

Auch in ihrem ehemaligen Wohnort Neubulach ist Stein bekannt durch ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement. Dort war sie Gründungsmitglied des Vereins "Altes Rathaus" und rief den bis heute beliebten Kunst- und Kulturmarkt ins Leben.

Anbau ins Auge gefasst

2008 zog die junge Familie Stein nach Calw und bekam Kontakt mit der Lebenshilfe. Aus der zunächst ehrenamtlichen Mitarbeit wurde schnell eine feste Anstellung. Stein berichtet begeistert vom Ausbau des Modellprojekts Lebenshilfehaus Neuhengstett, das schon nach wenigen Jahren über viele wertvolle Kooperationen und Verbindungen für eine hilfreiche Zusammenarbeit verfügt.

Durch den Umzug aus den beengten Verhältnissen in Stammheim in das alte Schulhaus in Neuhengstett mit idyllischem Garten sei ein großer Entwicklungssprung möglich gewesen. Die Arbeit der Einrichtung ist inzwischen so vielfältig geworden, dass sie räumlich an ihre Grenzen stößt und derzeit m Vorstand über einen Anbau an das bestehende Gebäude nachgedacht wird.