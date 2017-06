Althengstett Imker geben ihr Wissen weiter

Gerätschaften zur Honiggewinnung

Neben der Einladung an die Öffentlichkeit ist das Sommerfest ein beliebter Treffpunkt für alle aktiven Imker des Bezirks, die auch in diesem Jahr die Gelegenheit zum fachlichen Austausch nutzten. An einem Verkaufsstand fanden sie darüber hinaus Zubehör für die Bienenzucht und die Honiggewinnung.

Doch nicht nur beim Sommerfest kann sich der Imkerverein über großes Interesse freuen. Viele Teilnehmer haben nach wie vor die angeboten Kurse für Neuimker, in denen die Grundlagen in Theorie und Praxis vermittelt werden.

Ein weiterer Service des Vereins ist, dass jedem, der neu in die Zucht einsteigen möchte, für mindestens ein Jahr ein erfahrener Pate an die Seite gestellt wird. Darüber hinaus stellt der Verein seinen Mitgliedern einen mit allen notwendigen Geräten ausgestatteten Wachs- und Honigraum zur Verfügung.