Althengstett "Himmelsliegen" für Spielplatz

Althengstett. In der GMS Althengstett gibt es ein Fach, das KooBo heißt. KooBo ist die Abkürzung für Kooperative Berufsorientierung. Alle Schüler, auch die neu angekommenen Jugendlichen aus dem Ausland, lernen praktisches Arbeiten – zum Beispiel mit Holz. Durch diese Arbeit kommt man ins Gespräch, arbeitet im Team, und die ausländischen Schüler lernen dabei Deutsch. Man kann Erfahrungen in verschiedenen beruflichen Bereichen sammeln und seine Stärken und Schwächen kennenlernen. Die 30 Schüler sind in zwei Gruppen eingeteilt – eine mit Mädchen und eine mit Jungen.