Althengstett Heute Abend ein zweiter Anlauf

Die Gewerbesteuer wurde letztmals zum 1. Januar 1983 erhöht, damals auf 330 Prozentpunkte. Die Infrastruktur von Althengstett rechtfertige einen Unterschied im Hebesatz zu den umliegenden kleineren Gemeinden, schreibt die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. In den vergangenen Jahren sei viel in Kleinkind- und Ganztagesbetreuung in der Schule, Familienzentrum, Schulzentrum, Hallenbad, Sporthalle sowie die Ansiedlung von Ladengeschäften und eines Discounters investiert worden. Zum Vergleich werden die Hebesätze größerer Kommunen wie Nagold (390 Punkte, seit 2015), Calw 410 (seit 2014) und Stuttgart (420, seit 2000) angeführt. Die Kommunen im Verwaltungsverband haben folgende Hebesätze: Gechingen 340 (seit 1993), Ostelsheim 330 (seit 1986) und Simmozheim 330 (seit 1978).

Althengstett habe den mit Ausnahme von Simmozheim am längsten geltenden Hebesatz im Kreis Calw, so die Verwaltung weiter; neun Gemeinden einen Hebesatz aus den Neunzigern. 16 der 25 Kreiskommunen hätten ihren Hebesatz seit 2005 neu festgesetzt, zehn davon nach 2010. Der Durchschnitt der Gewerbesteuerhebesätze im Kreis Calw betrage 346 (von 330 bis 410).

Eine Erhöhung um zehn Punkte ergebe Mehreinnahmen von rund 89 000 Euro pro Jahr. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage blieben der Gemeinde etwa 70 000 Euro.

Weitere Punkte auf Agenda

Die Grundsteuer wurde letztmals zum 1. Januar 2010 erhöht – die Grundsteuer A von 280 beziehungsweise B von 300 auf 315 (Nagold: 420, Calw und Stuttgart: 520). Die Hebesätze der Kommunen im Kreis Calw liegen zwischen 200 und 480. Eine Erhöhung um zehn Punkte bedeute jährliche Mehreinnahmen von rund 30 000 Euro.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung der heutigen Sitzung ab 19 Uhr im Rathaus sind die Bürgerfragestunde, die Beratung über die Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Vergaben in Zusammenhang mit der Schwimmbadtechnik im Sportzentrum, die finanzielle Beteiligung der Gemeinde am Krankenpflegeverein, die Erweiterung des förmlich festgelegten Bereichs im Sanierungsgebiet Ortskern II, die Freiflächenplanung Ortskern II, die Vergabe Neue Ortsmitte Ottenbronn und Verschiedenes.