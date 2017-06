Althengstett Herzlicher Empfang für Pfarrerfamilie

Althengstett-Ottenbronn. In der Mehrzweckhalle wurde nach sieben Monaten Vakanz Pfarrer Jörg Schaber von Dekan Erich Hartmann als neuer Seelsorger der beiden Kirchengemeinden in sein Amt eingesetzt. Hartmann zeigte den ungewöhnlichen Weg Schabers zum Pfarramt auf. Der neue Seelsorger hatte vor seiner theologischen Ausbildung als gelernter Krankenpfleger, Heimleiter und Diakon gearbeitet.

Nach Lebenskrisen wieder aufstehen

Der neue Geistliche übernahm die Predigt und sprach über Johannes 21,1 – 14. Die biblische Geschichte erzählt, wie sieben Fischer am See ­Genezareth zunächst erfolglos gefischt hatten und schließlich sehr enttäuscht aufgaben. Auf das Geheiß Jesu ließen sie sich ermutigen und warfen dann ihre Netze erfolgreich aus. Wie bei den Fischern gebe es auch in unserem Leben heute immer wieder Enttäuschungen und Misserfolge. "Nicht aufgeben, sondern nach Lebenskrisen wieder aufstehen", hielt der neue Ortspfarrer dagegen.