Althengstett Helfer legen sich für Jugendarbeit ins Zeug

Althengstett. In Althengstett setzten am Samstagvormittag Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde und der Jugend des Sportvereins (SV) Althengstett die vorweihnachtliche Veranstaltung "Winterzauber" fort. Bereits am Freitag hatte eine Frauengruppe den Ofen des Backhauses angeheizt und in einem Kraftakt eine starke Backleistung hingelegt. Reisig und Holz dafür waren gespendet worden.