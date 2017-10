Althengstett Halle wird nach Herbstferien für Unterricht freigegeben

Beprobung steht aus

"Das Hallenbad ist so gut wie fertig", sagte er weiter. Vor Inbetriebnahme müssten die ­Beckendurchströmung gemessen und Wasserproben genommen werden. In zehn bis zwölf Tagen sei mit den Ergebnissen letzterer zu rechnen. Wie Wurster außerdem erläuterte, werden nun die Umkleiden eingebaut, zudem seien die Sporthalle und der Gymnastikraum komplett fertig. In der Mensa, der Bibliothek im Lehrerzimmer gibt es noch einige Restarbeiten zu erledigen.

Maximal 200 Besucher