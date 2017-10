Althengstett Gutes Miteinander

"Das machen unsere Frauen schon, wenn die Männer das Fest aufbauen", erklärte Jürgen Renz, seit zwei Jahren Abteilungsleiter der mehr als 20 Mann starken Ottenbronner Feuerwehrabteilung. Die hatte am Wochenende zu ihrem 14. Feuerwehr-Besen eingeladen und durfte sich wieder über eine große Resonanz freuen. Damit die Ottenbronner Bürger, Freunde und Gäste sowie Feuerwehrkameraden aus der Umgebung Platz hatten, musste der Großteil der fahrbaren Geräte aus dem Magazin gebracht werden. Dort und in dem angebauten Zelt hatte die Feuerwehrabteilung Platz für rund 200 Gäste geschaffen, und bei denen stand Kommunikation im Vordergrund. "Wir verzichten aus Rücksicht auf die Nachbarn in der Umgebung des Magazins bewusst auf laute Musik", erklärte Renz. Ihm liegt vielmehr das Miteinander am Herzen. Einmal in der Abteilung, wo einschließlich Familienangehörige zusammenhelfen, zum anderen gilt das Schlachtplattenessen als Treffpunkt für Jung und Alt.

Beste Eigenwerbung

Ottenbronn wächst ständig, und hier gibt es auch für die Neubürger einen Ort, sich unter die Alteingesessenen zu mischen und Kontakte zu knüpfen. Manchmal auch zu Gunsten der örtlichen Feuerwehr, denn bei dieser Gelegenheit besteht auch die Chance, mit dem ein oder anderen Zugezogenen in Sachen ehrenamtlichem Engagement für die Feuerwehrabteilung ins Gespräch zu kommen.