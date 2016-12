Althengstett Gute Stimmung steckt schnell an

Althengstett-Ottenbronn. Gemeinsames Singen in der Adventszeit hat in Ottenbronn Tradition. So lud der örtliche Liederkranz am dritten Advent wieder ein zur Waldweihnacht rund um sein Probenlokal, die Sängerhalle am Waldrand. "Wir müssen dieses Jahr etwas früher beginnen, damit wir allen Veranstaltungen gerecht werden", sagte die Vorsitzende des Liederkranzes, Gabi Koch, in ihrer Begrüßung.