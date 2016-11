Althengstett Grundlage für weitere Etatplanungen

In der Ottenbronner Ortsmitte sollen 150000 Euro investiert werden, für den allgemeinen Straßenbau in Althengstett 1,3 Millionen Euro, in Neuhengstett 1,45 Millionen Euro und in Ottenbronn 25 000 Euro. Für das Baugebiet Brunnenstraße in Neuhengstett sind 300 000 Euro vorgesehen (Grundstückserwerb 700 000 Euro), für die Breitbandverkabelung 40 000 Euro und für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Hermann-Hesse-Bahn ebenfalls 300 000 Euro.

Für die Friedhöfe in Althengstett und Neuhengstett sollen 20 000 Euro beziehungsweise 30 000 Euro ausgegeben werden. Der neue Forstschlepper mit Winde wird 100 000 Euro kosten.

Im Rahmen der Kreditermächtigung hat das Ratsgremium die Verwaltung ermächtigt, für das Haushaltsjahr 2016 ein Darlehen in Höhe von drei Millionen Euro für die Finanzierung der Sportzentrum-Erneuerung, den Bau von Flüchtlingsunterkünften und weitere Investitionen aufzunehmen. Die Laufzeit beträgt bei einem Effektivzinssatz von 0,1 Prozent auf zehn Jahre. Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird ein Darlehen von einer Million Euro aufgenommen.