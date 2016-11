Althengstett Grünes Licht für Wohnen mit zeitgemäßem Energiekonzept

Das Besondere an den zukunftsweisenden Neubauten ist, dass sie mit modernster Energieeinsparungstechnik versehen werden. So werden in der Tiefgarage zu allen Stellplätzen Elektroanschlüsse verlegt. Außerdem hat man zugunsten von Flachdächern auf eine Satteldachlösung verzichtet. So kann viel Platz für eine Fotovoltaikanlage gewonnen werden.

Anwohner skeptisch

Zur weiteren Energieeinsparung soll Carsharing der Hausbewohner beitragen. Die Annahme ist, dass dadurch weniger Fahrzeuge gehalten werden, da zudem auch Abstellflächen knapp sind. In der Bahnhofstraße herrsche "eh schon eine angespannte Parksituation", gab Gemeinderat Martin Herdter kritisch zu bedenken. Anwohner kritisieren bereits, dass es für die vielen geplanten Wohnungen unterschiedlicher Größe "viel zu wenig Parkmöglichkeiten gibt". Sie befürchten, dass sowohl in der Bahnhof- als auch in der Lindenstraße alles zugeparkt wird und es dadurch Behinderungen sowie Ärger geben werde.

Ein aktuelles Lärmschutzgutachten hat gezeigt, dass diesbezüglich im Bereich Bahnhofstraße nachgebessert werden muss. An geeigneten Stellen müssen jeweils ein Fledermausrundkasten und ein Fledermausflachkasten als Ausgleichsmaßnahmen angebracht werden.