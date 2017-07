Althengstett Großes Angebot, große Nachfrage

Waren zum Fassanstich um 15.30 Uhr am Samstagnachmittag noch nicht so viele Gäste zum Festplatz in der Dorfmitte gekommen, so wurden es gegen Abend immer mehr. Allmählich breiteten sich die Düfte von Gegrilltem und Gebratenem aus. Vom Backhaus herüber strömte der Duft frischer Kartoffel- und Zwiebelkuchen. Auch die aufspielenden Blaskapellen lockten Menschen an, sie sich durch die flotte Musik gerne in Feststimmung versetzen ließen. Groß war das Angebot an kulinarischen Genüssen aller Art: Knackige Salate, würzige Steaks, schmackhafte Cevapcici, Gyros und viele andere Gaumenfreuden warteten auf die Besucher. Diese waren dann auch gleich aus mehreren benachbarten Gemeinden herübergekommen. Schattige Plätzchen unter den Sonnenschirmen und großen Bäumen waren gefragt.

Die Musikkapellen aus Stammheim, Emmingen und Aidlingen spielten auf. Und am Samstagabend herrschte fröhliche Stimmung bei den zu Herzen gehenden englischen Balladen und deutschen Hits, die der talentierte Alleinunterhalter Balladissiomo in gefühlvoller Weise zum Besten gab.

Während sich die Erwachsenen bei kulinarischen Spezialitäten mit Freunden unterhielten, konnten sich die Kinder auf ihre Weise vergnügen. Bei der Hüpfburg hatten sie viel Spaß. Am bunten Basteltisch konnten sie ihre kreativen Fähigkeiten zum Ausdruck bringen.

Schwungvolle Blasmusik

Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst. Danach konnten die Besucher gleich dableiben und ihr Mittagessen auf dem Festplatz einnehmen. Auch jetzt spielten die Gastkapellen wieder schwungvolle Blasmusik.

Die Kinder hatten am Nachmittag ihre Freude beim originellen Clown Floh. Auch ein reichlich bestückter Kinderflohmarkt war eine viel besuchte Attraktion. Gut besucht war auch das mittlerweile als "Geheimtipp" geltende Kirchencafé, bei dem ein üppiges Angebot leckerer Kuchen an gepflegt gedeckten Tischen lockten.

Damals dickes Minus

Auch finanziell sah es bei dem großen Andrang wohl weitaus besser aus als vor drei Jahren. Damals hatte Regenwetter viele Gäste fern gehalten und beim Erlös bei manchem Teilnehmer für ein dickes Minus gesorgt. Dies wollte Ortsvorsteher Dietz dieses Mal unbedingt verhindern und hatte als private Spende schon einmal einen "Flexi-Scheck" mitgebracht, bei dem jetzt je nach Bedarf ein größerer oder etwas kleinerer Betrag im dreistelligen Bereich eingetragen wird.