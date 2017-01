Althengstett Großer Gewinn für den ganzen Ort

Das Dorftreff-Café, Handarbeits- oder Lesekreis und die Konzerte unter dem Motto "Jazz im Rosengarten" haben fast schon so etwas wie Kultstatus. Das Geheimnis des Erfolgs: Der finanzielle Aufwand ist gering und es gibt keine umständlichen, langwierigen Planungen. "Oft sind Veranstaltungen kurzfristig möglich, weil sich zum Beispiel jemand anbietet, einen Vortrag zu halten", sagt Vereinsvorsitzende Margit Kirchherr-Rohbeck im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Der kleinen Gruppe aktiver Mitglieder falle es nicht schwer, schnell etwas auf die Beine zu stellen.

Nächster Lesekreis

Der nächste Lesekreis findet am Montag, 30. Januar, ab 20 Uhr im Rathaus statt. Besprochen wird Harriet Köhlers "Und dann diese Stille". Weitere Lesekreistermine sind am 27. März, 15. Mai und 24. Juli. Am Samstag, 18. Februar, ist ab 19 Uhr unter dem Motto "Unsere Natur im Wandel der Jahreszeiten" ein Bildervortrag von Hans Weinmann in Zusammenarbeit mit dem Nabu Calw und Umgebung geplant. Der "Sommerabend im Rosengarten" ist am Samstag, 22. Juli, ab 19.30 Uhr. Zur Hauptversammlung lädt der Verein am Dienstag, 7. März, ab 19 Uhr ein. "Das Programm ist noch nicht vollständig und wird von uns, manchmal auch recht kurzfristig, erweitert", erläutert Kirchherr-Rohbeck. Der Terminkalender kann im Internet unter der Adresse dorftreff-neuhengstett.blogspot.com abgerufen werden.