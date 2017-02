Althengstett Grimmiger Mund und große Zähne

Gesellenstück erfordert sehr viel Arbeit

Die mehrjährige Ausbildung war vielseitig und brachte den kunstinteressierten jungen Mann entscheidend weiter. Da war es zudem ein besonderer Glücksfall für ihn, dass er als Gesellenstück eine Hengstetter Glammhoaga-Hex gestalten durfte. Im Gespräch mit unserer Zeitung beschreibt Nils den mühsamen Weg vom Zeichnen über die Erstellung des 1:10-Modells aus selbst härtender Modelliermasse.

Es folgten ein 1:1-Modell und die Herstellung einer sogenannten Negativform. "Diese Abbildung der Figur aus Gips habe ich dann mit Stampfbeton und lackierten Vierkanteisen ausbetoniert und wieder zusammengeführt", erläutert der ambitionierte Künstler. Nachdem der Beton abgehärtet war, musste er die Gipsform von der Figur schlagen – und die Hexe aus Beton stand nun fertig da.

Damit war der Holzschnitzerlehrling jedoch noch lange nicht am Ziel. Es folgte das eigentliche Schnitzen der Figur aus Holz. "Als Stamm habe ich mir eine Eiche bei einem Holzhändler in Österreich besorgt", so Pross. Zuerst arbeitete er aus dem Holz mit der Motorsäge die rohen Strukturen heraus. Dann folgte die Feinarbeit mit Klüpfel und Schnitzeisen. Der junge Mann schätzt, dass er mehr als 1000 Stunden für diese Arbeit investieren musste.

Aber es hat sich gelohnt, sein großer Traum ist in Erfüllung gegangen. "Leider steht die Figur bisher noch zu Hause in meiner Garage. Mein Plan ist, den noch fehlenden Besen anzufügen und die Plastik dem bekannten schwäbisch-alemannischen Fastnachtsmuseum ›Narrenschopf‹ in Bad Dürrheim als Leihgabe anzubieten", kündigt Pross an. Die originelle Vorarbeit aus Beton wird jedoch auf Dauer im Garten seiner Eltern stehen bleiben und sicher noch so manchen Passanten erfreuen.