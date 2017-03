Althengstett Gestandene Musiker lernen noch viel dazu

Beiden konnte der ehemalige Neuhengstetter Marc Kienle helfen. Der Musikstudent holte erneut den Professor der Dresdner Musikhochschule Carl Maria von Weber in den Waldenserort. Burba hat ein Körperfunktionstraining entwickelt, das auf die Bedürfnisse von Blechbläsern abgestimmt ist. Mit seiner Methode gilt er weltweit als ausgewiesener Experte für optimale Ansatztechnik beim Trompetenspiel.

Zweitägiger Kurs

In Neuhengstett wurde bei dem zweitägigen Kurs hart gearbeitet. "Meine Methode ist nicht, alles umzustellen, sondern aufzubauen und so viel wie möglich zu verbessern", sagt Burba. Der Meister der Blechblasinstrumente ist kein strenger Dozent mit erhobenem Zeigefinger, sondern er arbeitet in lockerer und humorvoller Weise mit den Bläsern. Die Körperwahrnehmung ist wichtig und das Bewusstsein, dass der Luftstrom, der die Töne erzeugt, "im Körper hervorgerufen und an das Instrument weitergegeben wird".