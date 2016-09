Althengstett Gerhard Schmids Figuren haben viel zu erzählen

Zahlreiche Gäste ließen sich die Veranstaltung nicht entgehen. Sie genossen Kaffee und Kuchen neben den ausgestellten Kunstwerken. Im Garten waren keramische Werke und Skulpturen verteilt, so weit das Auge reichte. Bei Gerhard Schmid handelt es sich um einen äußerst kompetenten Fachmann. "Ich habe Baukeramik studiert und mich ausführlich mit Bildhauerei und Glasurchemie auseinandergesetzt", erzählte er schmunzelnd. Weiter erklärte er, dass bei seinen Werken immer Reihen an Figuren entstehen. Denn er stellt sich einem Thema und erschafft so nach und nach verschiedene Skulpturen. Kleinere Figuren sind nach acht bis zehn Tagen fertiggestellt, größere können sogar mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Besonders faszinieren ihn die menschliche Figur und die Eule. Für Schmid sind es Konzepte, bei denen die Keramik durch ihre Einzigartigkeit großes Potenzial hat.

Das Waldensermuseum nebenan war ebenfalls geöffnet. Beim Gebäude handelt es sich um eine der ersten original erhaltenen Wohnstuben der Waldenser. "Um 1850 herum lebten Waldenserfamilien darin", erklärte Vereinsvorsitzender Sebastian Oppelt. Im Jahre 1700 besiedelten die Glaubensflüchtige aus dem Piemont das Gebiet zunächst in Baracken und gründeten ihre neue Heimat "Bourcet", aus der dann später Neuhengstett wurde. Der Heimatgeschichtsverein (HGV), den es seit dem Jahr 2000 gibt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Anfänge und die Gründung Neuhengstetts genauestens zu dokumentieren und somit den folgenden Generationen weiterzugeben.

