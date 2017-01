Althengstett Gedanklich schon weit voraus

Doch es gibt auch einen Wermutstropfen. "Wir mussten uns kurzfristig von unserem Dirigenten Daxi Pan trennen. Somit sind wir ab sofort wieder auf der Suche nach einem neuen Dirigenten, der voraussichtlich ab dem Sommer 2017 engagiert werden soll", gab der zweite Vorsitzende Tobias Moroff bekannt. Vizedirigent Benjamin Talmon l’ Armée wird in die Bresche springen.

Für 2018 steht bereits ein wichtiger Programmpunkt fest: Das Kreisjugendorchester gibt im Januar in der Festhalle Neuhengstett ein Konzert. Lang ist die Liste der Aktivitäten in diesem Jahr 2017. Neben einer Schrottsammlung zur Aufbesserung der Vereinskasse wird es im März einen Blechbläserworkshop mit Professor Malte Burba geben. Ein Probenwochenende für das Frühjahrskonzert folgt im April. Am 6. und 7. Mai wird mit einem Konzert und einer Hocketse kräftig gefeiert.

Freunde aus Dobel zu Gast