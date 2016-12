Althengstett Gebühren steigen deutlich

Althengstett (ina). Die Gemeinde Althengstett dreht jetzt in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung deutlich an der Gebührenschraube. Ab 1. Januar 2017 wird die Gebühr für Frischwasser von jetzt 1,80 Euro auf dann 2,05 Euro pro Kubikmeter erhöht. Hinzu kommt die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von sieben Prozent.