Althengstett Ganze Feuerwehrfamilie ist im Einsatz

Gäste mit feinem Geruchssinn hatten schon lange vor dem Domizil der Wehr ein erwartungsvolles Kribbeln in ihrer Nase verspürt. Diese Gäste zog es direkt in das durch ein Zelt erweiterte Magazin, wo sie bei wärmenden Speisen und Getränken die herbstliche Kälte nicht mehr spürten.

Groß war das kulinarische Angebot. "Soll ich mir eine deftige Schlachtplatte mit Sauerkraut nehmen oder lieber eine der vielen Wurstsorten mit Pommes schmecken lassen?", lautete da die Frage.

Auch am zweiten Tag des Festes strömten die Menschen in Scharen zum Festort. Neben guter kulinarischer Versorgung traf man dort auch viele Freunde und Be- kannte. Als am Sonntagnachmittag dann der Kaffeeduft im Magazin eindeutig überwog und die selbst gebackenen, ­süßen Kuchen verzehrt wurden, war die Gemütlichkeit perfekt. Der Feuerwehrbesen entwickelte sich zu einem fröhlichen Fleckenfest.