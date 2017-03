Althengstett Gäudialog zur Schulpolitik

In der Schulpolitik von Baden-Württemberg macht sich Ernüchterung breit, erbrachte doch der bundesweite Ländervergleich vor kurzem ein besorgniserregendes Ergebnis. Eines der einst führenden Bildungsländer befindet sich in der Bildungspolitik in einem dramatischen Sinkflug. Es fehle, so Kritiker, in der Schulpolitik an Kontinuität. Schulpolitische Experimente würden auf dem Rücken der Kinder ausgetragen.

Wieder an die Spitze

Das Ziel ist klar definiert: Bildungs- und politische Entscheidungsträger wollen Baden-Württembergs Schulen an die Spitze zurückbringen. Über den Weg dahin gehen die Meinungen allerdings weit auseinander. Ein Streit um die Zukunft der Schule ist in vollem Gang. alle Betroffenen (Lehrer, Schüler, Eltern, Politik) stehen vor große Herausforderungen.