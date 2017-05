Althengstett Gäste interessieren sich für regenerative Energieerzeugung

Beim Auftaktgespräch im Althengstetter Rathaus wird schnell deutlich, dass sich die französischen Kommunalpolitiker besonders für Einrichtungen zur Erzeugung von regenerativen Energien interessieren. "Wir nutzen noch zu 80 Prozent Atomstrom und möchten gerne auf 50 Prozent kommen", so Bürgermeister Christian Aimé.

Die neuen Bestrebungen der französischen Gemeinderäte liegen ganz im Trend ihrer Regierung. Diese hat ein ehrgeiziges Gesetz zur Energiewende in Frankreich beschlossen. Danach sollen nachhaltige Energiequellen erschlossen und der Energieverbrauch bis 2050 halbiert werden.

Die befreundeten Franzosen besuchen während ihres viertägigen Aufenthalts in der Gäukommune neben touristischen Zielen vor allem vorbildliche Einrichtungen zur Gewinnung erneuerbarer Energien. So wurde eine Biogasanlage auf einem Bauernhof in Ottenbronn besichtigt und erklärt, ein Einfamilienhaus mit Stückholzheizung und Solarunterstützung in Neuhengstett gezeigt sowie ein weiteres Gebäude mit einer Dachstromerzeugung besichtigt. Ein Besuch bei einer Simmozheimer Firma für Elektro- und Solartechnik am Freitag gab der Delegation Aufschluss vor allem über Fotovoltaik sowie andere Möglichkeiten der modernen Heiztechnik.