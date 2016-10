Althengstett Gäste halten an vielen Wegstationen

Ganz spontane Programmänderungen

Der Kirchen- und Begräbnischor bereicherten das Programm mit verschiedenen Stücken, während der Posaunenchor zu Beginn den Sektempfang musikalisch untermalte. Die lockere Atmosphäre des Abends wurde an verschiedenen Stellen, nicht nur durch spontane Programm­änderungen, deutlich. Die Gruppe "Horizonte" hatte ihren Dank für das 13-jährige Wirken von Pfarrer Wachlin in ein Gedicht verpackt, während das Anspiel zweier Mitarbeiter verschiedene Eigenheiten von Gemeinde und Pfarrer aufgriff. In dieses eingebunden war die Übergabe des Geschenks an das Ehepaar Wachlin – eine Bank. Wer dabei aber an Zurruhesetzung denke, liege falsch und kenne Klaus Dietrich Wachlin wahrscheinlich schlecht, so Rose. Vielmehr könne der schaffensfreudige Pfarrer darauf Kraft schöpfen und sich für neue Aufgaben inspirieren lassen. Dabei überreichte er ihm zugleich eine Sonderausgabe des Gemeindebriefs; wahrscheinlich nicht nur in Württemberg, sondern weltweit die erste, die zum 13-jährigen Jubiläum eines Pfarrerst erstellt wurde, wie Rose mit einem Zwinkern hinzufügte. Maßstab für alles kirchliche Tun und Lassen sei reichlich und gute Frucht für Gott zu bringen, und das gelänge nur mit Jesus. Christen leben und wirken immer in Gemeinschaft: in der Ortsgemeinde und der weltweiten Ökumene sowie als Staatsbürger. Dazu brauche es auch den Mut, das Gespräch und den Streit offen zu führen – "nur dann können Vergebung und Segen sich entfalten", sagte Wachlin.

Gemeinschaftspastor Gerhard Braun erinnerte in seinem Wort auf den Weg an das Glück der Berufung sowie an den Umstand, dass diese bei einem Pfarrer nie ende, denn sie gilt – wie bei jedem Christen lebenslang – egal, wann der formale Ruhestand eintritt.