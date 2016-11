Althengstett Fußballfamilie feiert Erreichen des Schwabenalters

"Ehrenamtliche Zeit, gespendetes Geld, verbindliche Zusagen, Treue zum Verein und vieles mehr, ließen Grün- Weiß Ottenbronn zum größten Ottenbronner Verein heranwachsen. Hier finden Menschen Gemeinschaft", hob Bürgermeister Clemens Götz hervor. "Sie leisten einen wesentlichen Beitrag für die Jugend und das Leben in der Kommune", lobte Gerhard Fauthi, der Vizepräsident des Sportkreises Calw.

Der Bezirksvorsitzende des Württembergischen Fussball- verbandes, Richard Armbruster, hob die erstaunlichen sportlichen Leistungen des jungen Vereins hervor. Rolf Gäckle vom Tischtennisverein Ottenbronn überbrachte Grüße und Glückwünsche der örtlichen Vereine.

Reiner Weick, der Vorstand Verwaltung, blickte zurück auf 40 Jahre Vereinsgeschichte. Er zeigte auf, was die Mitglieder in ehrenamtlicher Arbeit geleistet haben. So wurden zum Beispiel Sportstätten angelegt und ein Vereinsheim gebaut. Weitere Einblicke in die Vereinsgeschichte erhielten die Besucher durch eine unterhaltsame "Pressekonferenz", bei der aktive Mitglieder der ersten Stunde über die Gründungszeit befragt wurden.

Schon bald nach der Gründung stellten sich erste sportliche Erfolge ein. Der vergleichsweise kleine Verein schaffte es sogar bis in die Bezirksliga und konnte sich dort fünf Jahre lang halten. Die Geschichte des Fußballvereins und seine Leistungen wurden in einer von Armin Rottke, Heinz Fischer und Andy Maier gestalteten Chronik in ansprechender Weise mit Texten und vielen Farbbildern gestaltet.

Die Feier klang aus mit einem geselligen Teil. Die Gäste wurden hervorragend bewirtet und saßen bis tief in die Nacht zusammen.