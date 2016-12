Althengstett Für alle eine bewusst erlebte Zeit

Lichterglanz und duftender Lebkuchen

Kerzen und Tannengrün, ein geschmückter Weihnachtsbaum im Lichterglanz, Geschenke, der Duft von Lebkuchen und Punsch, Musik und Gemeinschaft prägen auch im Seniorenzentrum die Vorweihnachtszeit. An den Feiertagen können sich die Bewohner und ihre Besucher darüber hinaus auf ein festliches Essen freuen. An Heilig Abend werden Saitenwürstchen und Kartoffelsalat verspeist, was für viele eine gute Tradition ist. Danach gibt es Apfelstrudel mit Vanillesauce. Am ersten Weihnachtstag steht Entenbrust mit Rotkohl sowie am zweiten Hirschgulasch auf dem Menüplan, so Ramona Schnabel, Haus- und Pflegedienstleiterin. Die Mahlzeiten sind generell ein wichtiges Element im Tagesablauf von Betreuungseinrichtungen für Senioren. "Gerade im Alter ist es eine Form, Genuss zu erleben", betont Holunder.

Ganz individuell wird die Gestaltung der Feiertage für die Bewohner aussehen. "Viele werden von ihren Familien abgeholt und verbringen dort einen oder mehrere Tage im heimischen Umfeld", so Schnabel. Bei anderen kommt die Familie ins Seniorenzentrum. Hier besteht die Möglichkeit, an einem Gottesdienst teilzunehmen und auch gemeinsam zu Essen und Kaffee zu trinken. Dazu gibt es Musik und gemeinsam werden Weihnachtslieder gesungen. Gerade das Singen, so die Erfahrung der Mitarbeiter, macht die Bewohner glücklich und zufrieden. Speziell demente Menschen haben oft ein großes Liedrepertoire. Gerade in der Weihnachtszeit, die bewusst oder unbewusst mit vielen Erinnerungen und Emotionen verbunden ist, warten die Senioren auf Besuch, weiß Schnabel.

Einige Bewohner haben keine Angehörigen mehr

Doch es gibt auch immer wieder Menschen, die keine Angehörigen mehr haben oder die Familie weit entfernt ist. "Da spielen die Ehrenamtlichen eine große Rolle", betont die Hausleiterin. Und zur Hausgemeinschaft gehören natürlich auch die Mitarbeiter. "In unserem Berufszweig ist man daran gewohnt, an Feiertagen Dienst zu haben", so Holunder. In der Regel könnten die Wünsche der Mitarbeiter im Dienstplan berücksichtigt werden und wer da sei, der freue sich meist auch darauf gemeinsam mit den Bewohnern, ihren Familien sowie den Kollegen Weihnachten zu feiern, betont Schnabel.

In den benachbarten Appartements im Betreuten Wohnen werden die Mieter das Fest individuell gestalten. Beim monatlichen Stammtisch im Dezember wurde aber gemeinsam gefeiert.

Natürlich wird es zu Weihnachten auch im Althengstetter Seniorenzentrum ein Geschenk geben: Dieses Mal werden die Kleinkünstler Christof und Vadislava Altmann alle Bewohner und Gäste mit ihrem aktuellen Programm anlässlich des Neujahrsempfangs am 12. Januar im Mehrzweckraum überraschen.