Althengstett Französische Schüler lernen Leben in Deutschland kennen

Derzeit sind 25 Schülerinnen und Schüler aus Frankreich für acht Tage zu Besuch an der Realschule und lernen in ihren Gastfamilien deutsche Lebensart und Sprache besser kennen. Als besonderen Gast begrüßte Bürgermeister Clemens Götz beim obligatorischen Empfang der Austauschschüler im Sitzungssaal des Rathauses Jean-Franck Bretin, den Schulleiter des Collège Privé Saint Jacques. Begleitet wurden die Austauschschüler von ihren Lehrern Eric Potier, der seit Anbeginn der Schulkooperation mit von der Partie ist, und Carine Bleneau.

Als "Außenministerin" der Realschule Althengstett koordiniert Birgit Merk-Schwarz den Austausch. "Neben der Partnerschaft mit der Schule in Moutier-les-Mauxfaits haben die Schüler der Realschule Althengstett die Möglichkeit, an Schüleraustauschen nach Finnland und nach Spanien teilzunehmen", so Merk-Schwarz am Rande des Empfangs im Rathaus.

Für Götz war der Empfang der französischen Gäste eine erfreuliche Pflicht, konnte er doch seine Französischkenntnisse zum Einsatz bringen. Er parlierte mit den 25 Schülerinnen und Schülern über den Schulalltag in Deutschland und Frankreich, Unterschiede im öffentlichen Nahverkehr, über Nachhaltigkeit und die Energiewende, Vorlieben beim Essen und die Strukturen der kommunalen Verwaltung sowie die Aufgaben des Althengstetter Rathauschefs. Bei Fanta, Cola und Butterbrezeln gaben die Jugendlichen, die erleichtert waren, das Gespräch nicht auf Deutsch führen zu müssen, Auskunft.