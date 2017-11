Althengstett Frage nach mehr oder weniger Demokratie

Althengstett. Nicht zuletzt das Reformationsjubiläum erinnert daran, dass Martin Luther für seine Reformen das "Priestertum aller Gläubigen" gegen "die da oben" ins Feld führte. Wo immer "die da unten" nicht mitgenommen sind, bekommt man entsprechende Ergebnisse: aktuell zu besichtigen in Unternehmen, Parteien, Kirchen und Fußballmannschaften.

Zu dieser Veranstaltung am Donnerstag, 9. November, laden die Kirchengemeinden im Gäu ins Restaurant "Zum Trollinger" in Althengstett ein. Ab 19.30 Uhr steht der Saal Lichtenstein für einen offenen Beginn zur Verfügung. Der Dialog startet um 20 Uhr.

Am 9. November, diesem besonderen Tag der deutschen Geschichte, soll der Blick auf den Zustand der Demokratie in Kirche und Gesellschaft geworfen werden. Die Ausrufung der ersten deutschen Republik (9. November 1918), der Hitler-Ludendorff-Putschversuch (9. November 1923) und die Reichspogromnacht (9. November 1938) liegen schon viele Jahre zurück, und auch die Erinnerungen an den Fall der Mauer am 9. November 1989 verblassen allmählich. Umso mehr stellt sich immer wieder neu die Frage nach dem Wert demokratischer Strukturen und Verfahren in Gesellschaft und Kirche.