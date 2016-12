Althengstett Finanzen: Bislang wirft Wald noch etwas ab

Althengstett. "Das Landratsamt erarbeitet zusammen mit den Waldbesitzern eine Lösung." So lauteten die tröstenden Worte, die Christof Grüntjens zum Stand des Kartellverfahrens in der Frage der gemeinschaftlichen Waldbewirtschaftung für Kommunen und private Waldbesitzer in Baden-Württemberg betreiben. Nach Auffassung des Kartellamts ist eine Waldbewirtschaftung durch die Landkreise, wie sie in Baden-Württemberg üblich ist, aus kartellrechtlichen Gründen nicht möglich. Man könne das Urteil nur geduldig abwarten und sich gleichzeitig auf die Folgen eines negativen Urteils vorbereiten.