Althengstett Fachspezifische Förderung

Die Ganztagsbetreuung ist ein wichtiger Baustein für die Förderung jedes einzelnen Schülers, der möglichst vielfältig lernen soll. Regelmäßige Begleitung und Förderung sowie umfassende Betreuung charakterisieren das Bildungsangebot. "Der Bedarf ist groß", berichtet Wurster-Zischler. Momentan würden 65 Fünft- und Sechstklässler betreut, 35 davon im offenen Ganztagsbetrieb, der Rest über das Förderangebot (siehe "Info"). "Die Schule begleitet die Jungen und Mädchen noch mehr als bislang, und zwar fachlich, schulisch und betreuerisch."

Zwei zusätzliche Lehrerstunden

Pro Gruppe in der offenen Ganztagsbetreuung habe die Realschule zwei zusätzliche Lehrerstunden bewilligt bekommen. Kombiniert würden diese mit Poolstunden aus dem Förderangebot für die Klassen 5 und 6. Drei Lehrer stünden im offenen Ganztagsbetrieb zur Verfügung, elf Lehrer im Förderbereich. Dazu komme noch ein Schulsozialarbeiter, der Ansprechpartner für die Schüler in allen möglichen Lebenslagen sei.

Etwas Bauchweh hatte die Schulleiterin, ob sich genügend Jugendbegleiter, also Jugendliche der neunten und zehnten Klasse, finden würden, die den jeweiligen Lehrer in den Förder- und Betreuungsstunden unterstützen. "23 Jugendliche haben sich auf Anhieb für ein halbes Jahr dazu verpflichtet, sich einzubringen", erzählt Wurster-Zischler stolz. Das sei sehr hilfreich, denn wenn Lehrer mit einem Jugendbegleiter zusammenarbeiten können, ermögliche das kleinere Betreuungsgruppen, von denen jeder einzelne Schüler profitiere.

Eine Lücke in Sachen Ganztagsbetrieb klafft momentan noch bei den Freizeitangeboten. "Das wird sich ändern, wenn das Gerhard-Schanz-Sportzentrum fertig ist und man außerdem auch wieder an Aktivitäten im Freien denken kann", sagt die Schulleiterin. Was Wurster-Zischler bislang mit am meisten freut: "Der Ganztagsbetrieb kommt dem Schulleben zugute und macht atmosphärisch was aus". Das positive Klima in der Bildungseinrichtung zeichnet diese besonders aus, wie die jüngste Evaluation, also eine Art Bestandsaufnahme ergeben, hatte. Weitere Stärken sind Kontakte zu vielen Partnern in Wirtschaft und Gesellschaft, die dabei helfen, optimal auf die Berufswahl vorzubereiten.

Medienkompetenz hat hohen Stellenwert

Eine große Stärke der Althengstetter Realschule liegt in der Förderung der Schüler bei der Medienkompetenz sowie dem Pflegen von Schulpartnerschaften in Finnland, Frankreich und Spanien. All dies sind Bausteine für eine individuelle Förderung der Schüler, weshalb Wurster-Zischler die Realschule auf dem richtigen Weg sieht.