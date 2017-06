Althengstett Essbare Früchte ähneln stark der Brombeere

Fichten häufig vertreten

"Wir haben uns entschieden, nicht die Fichte, die offiziell Baum des Jahres 2017 ist, zu pflanzen", sagte Bürgermeister Clemens Götz, der bei Pflanzaktion gemeinsam mit Revierförster Jürgen Martinek zum Spaten griff. Die Fichte ist die am häufigsten vertretene Baumart in Deutschland, und auch im Althengstetter Wald sei es "Wasser in den Bach" zu tragen, den zahlreichen Fichten eine weitere hinzuzufügen, so Martinek. Stattdessen wählten der Revierförster und Götz mit Morus Nigra, der Schwarzen Maulbeere, einen Baum, der vor allem in Asien und im Mittelmeerraum beheimatet ist.

Was auf den ersten Blick eher exotisch anmutet, hat durchaus einen engen Bezug zu Althengstett. "Es ist historisch belegt, dass die Waldenser den Maulbeerbaum mit nach Neuhengstett brachten", so Götz. Doch die aus den Hochtälern des Piemont stammenden Glaubensflüchtlinge mussten die Erfahrung machen, dass das Klima am Rande des nördlichen Schwarzwalds für die Maulbeerbäume, die als Futter für die Seidenraupenzucht dienen sollten, zu rau war. Hinzu kam, dass um 1700 eine kühle Periode herrschte, die auch als "Kleine Eiszeit" bezeichnet wird. So verschwand der Maulbeerbaum rasch wieder und die Waldenser gaben die Seidenproduktion in Neuhengstett auf. In Mitteleuropa findet sich die Maulbeere bis heute selten und vornehmlich in Parks.