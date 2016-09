Althengstett Esken rät zu Einspruch und Klagen

Gleich mehrere Helfer des Arbeitskreises Asyl brachten ihren Frust darüber zum Aus- druck, was sie täglich bei der Begleitung von Flüchtlingen erleben. Vor allem wurde heftige Kritik an Behörden und der Arbeit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geübt. Flüchtlingshelferin Anne Rägle schilderte, wie es zwei syrischen Brüdern ergangen ist. "Einer der Brüder bekam eine Aufenthaltsgenehmigung von drei Jahren, während seinem Bruder bei völlig gleichen Fluchtgründen lediglich ein Aufenthalt für ein Jahr bewilligt wurde", so Rägle.

Bei Anrufen im BAMF gerate man ständig in eine Telefonschleife

Dies stellt in den Augen der Althengstetter Flüchtlingshelfer ein nicht zu unterschätzendes Integrationshindernis dar. Esken erklärte dazu, dass die Entscheider beim BAMF Spielraum bei ihren Entscheidungen hätten.