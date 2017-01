Althengstett Erste Flüchtlinge finden Arbeit

Die vitale Frau wacht zusammen mit einem Hausmeister in den großen Unterkünften, in denen viele alleinstehende Männer untergebracht sind, strikt auf die Einhaltung der Hausordnung. "Der Brandschutz und die Hygiene sind hierbei wiederkehrende Themen", so Ogbone.

Besonders erfreut ist die Flüchtlingsbeauftragte darüber, dass es gelungen ist, für mehrere Flüchtlinge Arbeit oder sogar feste Arbeitsplätze zu finden. Im Rahmen des Bundesprogramms "Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen" werden derzeit sieben junge Männer beim Bauhof und in der Verwaltung beschäftigt. "Für diese Arbeit bekommen die Flüchtlinge keinen Lohn sondern eine Aufwandsentschädigung aus Bundesmitteln von 80 Cent pro Stunde", betont Ogbone.

Stellen vor allem im Gastgewerbe

Einige Flüchtlinge sind außerdem in der Gaststätte Trollinger und bei der Schlosserei Hettich angestellt. Vier Asylbewerber haben Arbeit im Hotel Berlins KroneLamm in Bad Teinach-Zavelstein gefunden. Der in Calw lebende und aus Syrien stammende Student Ryyan Alshebl bekam jetzt bei der Gemeinde Althengstett Gelegenheit, die deutsche Kommunalverwaltung kennenzulernen. Für diejenigen, die eine Stelle gefunden haben, wurde Ende vergangenen Jahres ein "Übergangswohnhaus" für arbeitende Männer eröffnet. So können diese Asylbewerber nach getaner Arbeit besser Ruhe finden.

Die Flüchtlingsbeauftragte hat für dieses Jahr noch weitere Projekte im Blick. "Wir möchten die Vernetzungsarbeit in thematischen Gruppen weiterführen", sagt sie. Im ehemaligen Neuhengstetter "Rössle" werde derzeit einer der früheren Verkaufsräume in Eigenarbeit durch Flüchtlinge renoviert. Dort soll ein Lernraum entstehen, in dem Deutschunterricht und offene Treffs stattfinden können.