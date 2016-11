Althengstett Erlös dient jedes Jahr ausschließlich guten Zwecken

Jugendkirche Choy bekommt einen Teil

"Die Hälfte bleibt bei der Kirchengemeinde und wird für Renovierungsarbeiten am Pfarrhaus verwendet. Die zweite Hälfte wird aufgeteilt. Ein Teil geht an die Jugendkirche Choy und der andere an das Projekt ›Hope Eden Community School‹ der Familie Kumbur in Nigeria", kündigt Petra Böttinger an. In dem afrikanischen Land werden im Moment 120 Kinder, die sonst keine Schule besuchen könnten, in Vorschul- und Grund- schulklassen unterrichtet.

"Wir haben zwei Teams, die seit Wochen an den Vorbereitungen zum Adventsmarkt arbeiten", hebt Mitorganisatorin Gabi Fritz hervor. Die Backgruppe bäckt allerlei ­Leckereien, die Bastelgruppe stellt Weihnachtsgestecke und -kränze her.