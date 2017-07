Althengstett Einsteiger und Profis zeigen gemeinsam ihr Können

In den Orchestern und Ensembles der Musikschule haben die jungen Schüler ergänzend zum Instrumentalunterricht die Möglichkeit zum regelmäßigen Zusammenspiel. "Von den ersten Klängen im Orchester bis zu den erfahrenen Musikern der Jungen Philharmonie", versprach Kerkau den Zuhörern einen abwechslungsreichen Abend. Wer über die ersten Anfänge auf der Violine, der Viola, dem Violoncello, und dem Kontrabass hinaus ist oder ein sinfonisches Instrument aus dem Bläserbereich wie Oboe, Fagott, Klarinette, Querflöte, Trompete, Posaune, Horn oder Tuba spielt, findet in einem der Orchester der Musikschule seinen Platz.

Hervorragend gemeistert

Das Einsteigerorchester ist neben dem Musizieren in kleineren Ensembles das "Rondo Chalewa". Unter Leitung von Eva-Maria König präsentierte sich das Nachwuchsorchester zum Auftakt des Konzertes in Althengstett mit drei Tänzen aus der Renaissance und einem finnischen Tango. Hervorragend meisterten die jüngsten Orchestermusiker das Allegro aus dem Konzert für Blockflöte und Orchester in G-Dur von Robert Woodcock (1690 bis 1728). Mit flinkem Flötenspiel vor der Streicherkulisse überzeugte dabei Amelie Bras-Durate.